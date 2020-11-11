Соболев рассказал, почему не уезжает играть за границу

Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу того, почему не играет в зарубежных клубах.

"Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там - Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами. Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там. У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую", - цитирует игрока Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 12 игр, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.

Не пропустите: Олимпийский чемпион Ягудин высказался об интимном видео с Дзюбой| http://soccernews.ru