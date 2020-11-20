Соболев рискует пропустить до двух месяцев из-за проблем с коленом

Спортивный врач Валентин Беляевский дал комментарий по поводу травмы нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.

Напомним, что у 23-летнего футболиста в расположении сборной России произошла блокада коленного сустава.

"В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьёзное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов - есть такой термин "мышь", это когда кусочек хряща отрывается, защемляется между суставными поверхностями и создаёт блокаду с ограничением сгибания и разгибания. Это сопровождается серьёзной болью и говорит о критических повреждениях, и тут не идёт речь о занятиях спортом в ближайшее время. Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке - растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

Соболеву нужно определить, что заблокировало сустав - будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции. У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление повреждённой части). После неё выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два", - рассказал врач.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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