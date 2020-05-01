Соболев сможет заработать в "Спартаке" почти 5 миллионов евро

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Соболев сможет заработать в "Спартаке" почти 5 миллионов евро

СМИ узнали условия контракта, который предлагает московский "Спартак" нападающему Александру Соболеву.

Напомним, что 23-летний футболист выступает за "красно-белых" на правах аренды, однако клуб уже решил выкупить его у "Крыльев Советов".

По информации Sport24, форвард сможет заработать в "Спартаке" 4,8 миллионов евро - соглашение на четыре года с зарплатой 1,2 миллиона за сезон.

Также стало известно, что сумма сделки составит 4,5 миллиона евро. "Крылья" отказались снижать цену на Соболева, несмотря на кризис.

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