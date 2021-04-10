Соболев собрал крупную сумму денег на помощь девочке-инвалиду

Фото твиттер "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев принял участие в благотворительной акции.

Футболист организовал аукцион, на котором продал футболку сборной России. В ней форвард забил дебютный гол за национальную команду.

Соболеву удалось выручить 205 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на протез голени для подопечной фонда "Спартак" - детям" Александре Корноуховой.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл за "красно-белых" 19 матчей, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

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