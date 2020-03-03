Соболев: "Спартак" - клуб номер один в России, но я не буду рассказывать, что с детства за них болею"

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Соболев: "Спартак" - клуб номер один в России, но я не буду рассказывать, что с детства за них болею"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о своей адаптации в московской команде, а также о клубных предпочтениях.

"Прошёл уже месяц, как я в "Спартаке". Этого хватило, чтобы освоиться и понять, чего от меня хочет тренер. Надеюсь, буду выполнять все его требования. Важно, что удалось начать с победы над "Динамо". Как воспринял новость, что могу стать игроком "Спартака"? Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что "Спартаку" нужен высокий нападающий. Подумал: "Может, меня возьмут?". И буквально через неделю раздался звонок.

Не буду рассказывать, что с детства болею за "Спартак". У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское "Динамо". Но глупо спорить, что "Спартак" - это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом", - сказал Соболев.

Напомним, что "красно-белые" арендовали форварда у "Крыльев Советов" с правом последующего выкупа.

В дебютном официальном матче за "Спартак" Соболев отметился голевой передачей.

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