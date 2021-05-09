Соболев сравнил себя с Левандовски
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев выразил мнение, что у него есть схожие черты с польским нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.
"Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым. Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное", — приводит слова Соболева официальный сайт "Спартака".
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
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|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20