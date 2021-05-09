Соболев сравнил себя с Левандовски

Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев выразил мнение, что у него есть схожие черты с польским нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.

"Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым. Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное", — приводит слова Соболева официальный сайт "Спартака".

В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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