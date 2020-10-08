Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за сборную России
Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2.
Единственный гол в составе россиян забил Александр Соболев на 2-й добавленной минуте. Это был его дебютный матч в сборной.
Таким образом, 23-летний нападающий стал 12-м игроком в истории сборной России, которому удалось отличиться в дебютной игре.
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