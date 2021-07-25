Соболев требует от "Спартака" повышения зарплаты
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Московский "Спартак" начал переговоры с нападающим Александром Соболевым о новом контракте, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям журналиста Максима Алланазарова, футболист потребовал повышения зарплаты в связи с тем, что стал одним из лидеров команды. Сейчас форвард получает в "Спартаке" около 1,8 миллиона евро в год.
24-летний Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. Всего он провел "красно-белых" 38 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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