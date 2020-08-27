Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о завершении конфликта между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
По его информации, игрок "красно-белых" сам позвонил коллеге и уладил все разногласия.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже знает, что футболисты решили все проблемы друг с другом.
Напомним, что ранее наставник национальной команды не вызвал Соболева для подготовки к сентябрьским матчам именно из-за конфликта с Дзюбой.
Не пропустите: Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции. | http://soccernews.ru
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