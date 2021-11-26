Соболев - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
В шорт-лист УЕФА вошёл нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, оформивший дубль в матче с "Наполи" (2:1).
За награду с россиянином поспорят Роберт Андрих ("Байер"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс") и Райан Черки ("Лион").
Конкуренты Соболева также забили по два гола в своих матчах.
Who should be crowned Player of the Week?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021
⭐️ Robert Andrich
⭐️ Rayan Cherki
⭐️ Aleksandr Sobolev
⭐️ Alfredo Morelos@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Не пропустите: Назван игрок недели в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тедеско объяснил свой визит на матч "Локомотив" - "Лацио"
-
Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Закарию
-
Сёмин жёстко высказался о разгроме "Локомотива" в матче с "Лацио"
-
"Интер" готов продлить контракт с Перишичем, но при одном условии
-
Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины
-
"Локомотив" не получит компенсацию за уход Рангника в "Манчестер Юнайтед": названа причина
-
"Ньюкасл" нацелился на игрока сборной Украины
-
Сарри не пришёл на пресс-конференцию после победы над "Локомотивом"
-
Соболев - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 25 ноября
-
Успехи "Спартака", "Монако" и "Байера", позор "Локомотива": все результаты 5-го тура Лиги Европы
-
Все украинские клубы вылетели из еврокубков
-
Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций
-
"Лион", "Лестер" и "Монако" одержали победы и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
-
Черчесов высказался об отсутствии Дзюбы в составе сборной России
-
"Севилья" интересуется украинским хавбеком из "Шахтера"
-
Баринов не поможет "Локомотиву" в матче с "Марселем"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Влаховича
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0