Соболев - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошёл нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, оформивший дубль в матче с "Наполи" (2:1).

За награду с россиянином поспорят Роберт Андрих ("Байер"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс") и Райан Черки ("Лион").

Конкуренты Соболева также забили по два гола в своих матчах.

Who should be crowned Player of the Week?



⭐️ Robert Andrich

⭐️ Rayan Cherki

⭐️ Aleksandr Sobolev

⭐️ Alfredo Morelos@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL