Соболев высказался о человеческих качествах Кокорина

Фото твиттер "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине, который в январе перешёл в "Фиорентину".

"Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьей - отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин - плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: "Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный". Поменял о нём мнение. Влияние колонии? То, что изменился - сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.

В "Спартак" Кокорин приходил в роли звезды, все от него ждали голов, результативных передач, хорошей игры. А тут - одна травма, другая. Вышел не в лучшем состоянии, игра не получилась, ещё одна - тоже, затем опять травма... Одно за другое зацепилось - и всё. К нему уже такого доверия не было. Поэтому, наверное, и не получилось", - сказал Соболев.

За полгода в "Спартаке" Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах. "Фиорентина" купила россиянина за 4,5 миллиона евро.

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