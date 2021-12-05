Соболев высказался о давлении в "Спартаке"

Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о давлении в стане красно-белых.

– В одном из интервью по ходу прошлого сезона ты сказал, что у "Спартака" выработался двух победителя. Куда он делся сейчас?

– Сложно сказать, но все эти громкие слова про чемпионство, столетие клуба – они влияют. Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь, - сказал российский форвард.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 16 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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