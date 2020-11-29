Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о своей травме, из-за которой он не смог сыграть в матче сборной России с Сербией (0:5).
Напомним, руководство "красно-белых" обвинило главного тренера Станислава Черчесова и врачей национальной команды в травме игрока.
"Да, действительно у меня были проблемы с мениском и начались они еще два месяца назад, причем, в тот момент, когда я пропускал матчи с "Химками" и "Краснодаром". Это были последствия мениска, и у меня произошёл блок колена...
Я начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может - и нет. Вот мне не помогло, и пришлось делать операцию. В 90% случаях в итоге все ее делают, кто-то через год, кто-то через два. Я сделал через 3 месяца, потому что уже было три блокады, и мы не стали больше тянуть. В этой ситуации абсолютно никто не виноват.
В сборную я приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более, что в основном тренировки были восстановительного и тактического характера. В игре с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый не подходящий момент, буквально за полчаса до игры с Сербией вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре.
Еще раз повторюсь, не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах. Надеюсь, что буду показывать игру, достойную уровня как "Спартака", так и сборной России", - цитирует Соболева "Р-Спорт".
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