Соболев высказался о текущем периоде в своей карьере
Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями о трудном периоде в своей карьере.
"Наверное, это все-таки испытание, потому что каждые полгода-год у меня есть такое испытание.
Но оно все время происходит в моей карьере: сначала не все так гладко было в "Крыльях Советов", потом в Томске. Всегда какие-то трудности, и если я с ними справляюсь, то дальше, как было в том сезоне, все идет только наверх.
Поэтому я уверен, что это временные трудности. Я не снизил требований к себе, все так же работаю и тренируюсь на 100%. Уверен, что в скором будущем все исправится", – сказал нападающий для "Россия 24".
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