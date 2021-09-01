Соболев высказался о текущем периоде в своей карьере

Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями о трудном периоде в своей карьере.

"Наверное, это все-таки испытание, потому что каждые полгода-год у меня есть такое испытание.

Но оно все время происходит в моей карьере: сначала не все так гладко было в "Крыльях Советов", потом в Томске. Всегда какие-то трудности, и если я с ними справляюсь, то дальше, как было в том сезоне, все идет только наверх.

Поэтому я уверен, что это временные трудности. Я не снизил требований к себе, все так же работаю и тренируюсь на 100%. Уверен, что в скором будущем все исправится", – сказал нападающий для "Россия 24".

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