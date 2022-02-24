Соболев высказался о военной операции России на территории Украины
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу военной операции России на территории Украины
"Нет войне!!! ❤️", – написал Соболев в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: Ракицкий отреагировал на военную операцию России на территории Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
-
Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"
-
РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине
Лента новостей
-
Мостовой отреагировал на отказ Польши от матча с Россией в стыках ЧМ-2022
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"
-
Агент Лаутаро отреагировал на информацию о возможной продаже форварда
-
Бразильский форвард "Ювентуса" пропустит 8 месяцев из-за травмы
-
1
"Манчестер Юнайтед" собирается прекратить сотрудничество с российским спонсором
-
1
Польша намерена отказаться играть с Россией в стыках ЧМ-2022
-
УЕФА отреагировал на военную операцию России на Украине
-
Соболев высказался о военной операции России на территории Украины
-
Экс-игрок сборной России Нойштедтер продолжит карьеру в Бельгии
-
Некоторые легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию
-
Мбаппе отклонил суперпредложение ПСЖ
-
"Барселона" возобновила интерес к Саулю
-
Цорн прокомментировал ситуацию с компанией Рангника
-
Ракицкий отреагировал на военную операцию России на территории Украины
-
Глава Шведского футбольного союза высказался о возможном проведении стыкового матча ЧМ-2022 в России
-
СМИ: "Локомотив" прекратил сотрудничество с компанией Рангника
-
Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА
-
Два матча РПЛ и две игры Кубка России будут перенесены
-
УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
-
Шведский клуб отказал "Локомотиву" в трансфере Сведберга из-за военной операции России в Украине