Соболев высказался о военной операции России на территории Украины

Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу военной операции России на территории Украины

"Нет войне!!! ❤️", – написал Соболев в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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