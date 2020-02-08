Соболев забил дебютный гол за "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев впервые забил за новую команду.

Произошло это в начале второго тайма матча третьего тура Кубка "Париматч" Премьер против "Партизана".

22-летний футболист оказался проворнее всех в штрафной площади соперника и, сыграв на опережение, отправил мяч в ворота.

⚽ Есть первый гол Соболева за «Спартак»



2:2. Но красно-белым для победы в турнире нужно еще:https://t.co/5jmsgD0fyu#КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/onbxZsGdZx — Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2020

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" с правом последующего выкупа.

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