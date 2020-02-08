Соболев забил дебютный гол за "Спартак"

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Соболев забил дебютный гол за "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев впервые забил за новую команду.

Произошло это в начале второго тайма матча третьего тура Кубка "Париматч" Премьер против "Партизана".

22-летний футболист оказался проворнее всех в штрафной площади соперника и, сыграв на опережение, отправил мяч в ворота.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" с правом последующего выкупа.

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Комментарии

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vityusha.fomin

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"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

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