Соболев забыл паспорт в пустыне

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Соболев забыл паспорт в пустынеЖена форварда "Спартака" Александра Соболева Елена, поделилась в своем Инстаграм историей о том, как ее супруг забыл паспорт в пустыне. 

"Для начала мы ехали 1,5 часа из Дубай и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось +25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте.

Через 30 минут катания на багги в пустыне у нас лопнуло колесо. Окей, ждем минут 10-15, нам его меняют. 

Когда вернулись в отель, Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время — 20:00. Уже темнота, а в пустыне — тем более. Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали.

История закончилась в 22:30, когда добрый человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты и искал наш. Ура, время 23:00 и паспорт у него! Но это мелочи, у нас и не такое случалось за эти дни. В общем, мы были уставшие, но довольные", — написала Елена.

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