Соболев забыл паспорт в пустыне

Жена форварда "Спартака" Александра Соболева Елена, поделилась в своем Инстаграм историей о том, как ее супруг забыл паспорт в пустыне.

"Для начала мы ехали 1,5 часа из Дубай и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось +25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте.

Через 30 минут катания на багги в пустыне у нас лопнуло колесо. Окей, ждем минут 10-15, нам его меняют.

Когда вернулись в отель, Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время — 20:00. Уже темнота, а в пустыне — тем более. Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали.