Собослаи может покинуть "Зальцбург" в январе, но при одном условии
На следующей неделе решится, останется ли в "Зальцбурге" полузащитник Доминик Собослаи или будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.
По информации Kicker, будущее 20-летнего футболиста зависит от выхода или невыхода "быков" в плей-офф Лиги Чемпионов.
Если "Зальцбург" пробьётся в 1/8 финала, то венгр никуда не уйдёт. В противном случае он уже в январе может оказаться в "РБ Лейпциг", "Баварии", "Реале" или другом клубе.
Ранее сообщалось, что отступные в контракте Собослаи составляют 25 миллионов евро.
"Зальцбургу" для выхода в плей-офф ЛЧ нужно в среду дома победить мадридский "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17