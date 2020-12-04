Собослаи может покинуть "Зальцбург" в январе, но при одном условии

На следующей неделе решится, останется ли в "Зальцбурге" полузащитник Доминик Собослаи или будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

По информации Kicker, будущее 20-летнего футболиста зависит от выхода или невыхода "быков" в плей-офф Лиги Чемпионов.

Если "Зальцбург" пробьётся в 1/8 финала, то венгр никуда не уйдёт. В противном случае он уже в январе может оказаться в "РБ Лейпциг", "Баварии", "Реале" или другом клубе.

Ранее сообщалось, что отступные в контракте Собослаи составляют 25 миллионов евро.

"Зальцбургу" для выхода в плей-офф ЛЧ нужно в среду дома победить мадридский "Атлетико".

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