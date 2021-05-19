Собянин прокомментировал слухи о переезде "Локомотива" в "Лужники"

Фото: твиттер Собянина/Автор неизвестен

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о возможном переезде "Локомотива" в "Лужники".

"Увидел информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. "РЖД Арена" и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона", – заявил Собянин.

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