Собянин запретил проведение в Москве любых спортивных мероприятий



Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о запрете на проведение в городе любых спортивных мероприятий в связи с эпидемией китайского коронавируса COVID-19.

"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года", - говорится в заявлении.

Таким образом, московские клубы не смогут провести домашние матчи в период ограничений. До 10 апреля в Москве должны были состояться матчи Российской Премьер-Лиги "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта), ЦСКА - "Зенит" (22 марта), "Спартак" - "Уфа" (4 апреля) и "Динамо" - ЦСКА (5 апреля).

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 163 тысячи человек. Из них скончались около 6500 человек, выздоровели - 76 тысяч.

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