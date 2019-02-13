Событие, о котором все забыли! С чем Ла Лиги подошла к своему 90-летию?

10 февраля в испанском футболе отгремел очередной праздник – высший дивизион страны на Пиренейском полуострове отпраздновал 90 лет со дня своего основания. Именно 1929 год стал отсчетом для того турнира, который современный зритель знает как Примеру или, если угодно, Ла Лигу. С тех дней очень многое поменялось, да и сухой исторический аспект – это не столь занимательное зрелище для быстроменяющихся заголовках в средствах массовой информации. Однако, редакция Soccernews смогла отыскать несколько интересных фактов, которые сопровождают 90-летие чемпионата Испании, и готова поделится ими со своими читателями.

10! Именно столько команд участвовало в первом чемпионате Испании. С современной Ла Лигой связаны шесть наименований – "Реал", "Барселона" и "Атлетик" из Бильбао, "Эспаньол", "Атлетико" из Мадрида и "Реал" Сосьедад (интересно, что три первые команды никогда из высшего дивизиона не вылетали). Остальные 4 клуба – "Европа", "Расинг", "Аренас" и "Реал Юнион" – либо скатились в низшие дивизионы, либо и вовсе прекратили свое существование. Автором первого гола в истории чемпионатов Испании стал нападающий "Эспаньола" Питус Прат, который забил на 5 минуте матча с "Реал Юнионом". Интересно, что ворота клуба из города Ирун защищал никто иной, как Антонио Эмери – дед нынешнего тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери. Но не "Эспаньол", ни "Реал Юнион" не смогли побороться за первый чемпионский титул (клуб деда Унаи Эмери и вовсе остался предпоследним). Основная борьба развернулась между "Барселоной" и мадридским "Реалом". На финише чемпионата каталонский клуб опередил своих столичных соперников ("Барса" и "Реал" добыли по 11 побед (в 18 матчах), но каталонцы оказались удачливее за счет меньшего количества поражений – 4 против 6) на 2 балла и стал первым чемпионом испанского высшего дивизиона. Как сложилась дальнейшая история, все зрители знают – и по сей день "Реал" и "Барса" являются злейшими соперниками. Как же закончились первый 2 Эль-Классико в рамках Ла Лиги? Команды обменялись гостевыми победами 0:1 и 1:2.

На начальном этапе развития Примеры, даже несмотря на первую победу "Барселоны", грандом испанского футбола являлся "Атлетик" из Бильбао. До гражданской войны в 1936-1939 годах баски успели завоевать 4 чемпионских титула – ровно половину из их общего багажа в рамках чемпионата. Кроме того, в период своей "золотой" шестилетки "Атлетико" успел установить рекорд лиги, оформив самую крупный счет в истории Примеры – 12:1 против "Барселоны". Интересно, что за всю историю Ла Лиги ее выигрывали всего лишь 8 клубов. Рекордсменом по количеству завоеванных титулов является мадридский "Реал" – 33 кубка. У каталонской "Барселоны" 25 трофеев в активе (в этом сезоне есть все шансы оформить 26-е чемпионство), третьим коллективом в исторической парадигме является "Атлетико" – 10 трофеев. Что же касается игроков, то рекордсменом Ла Лиги по количеству выигранных титулов является Франсиско Хенто Лопес – крайний полузащитник мадридского "Реала", который играл в клубе с 1955 по 1969 гг., и входил в состав "легендарной" пятерки нападения "сливочных", вместе с Ди Стефано, Пушкашом, Копа и Реалом. На счету Хенто 12 чемпионских титулов. Не сложно догадаться, что и тренер, выигравший больше всего титулов Примеры, должен быть связан с "Реалом". Все именно так! Никто не выигрывал чемпионат больше раз, чем Мигель Муньос. Испанский наставник возглавлял "Реал" в период с 1959 по 1974 гг., и за 15 лет у руля "сливочных" сумел добиться 9 трофеев. Интересно, что именно Мигель Муньос был первым человеком в истории, который выиграл Кубок Европейских чемпионов (предшественник Лиги Чемпионов) как футболист и как тренер!

Больше всего матчей в рамках испанской Ла Лиги сыграл вратарь Андони Субисаррета. Он дебютировал на взрослом уровне еще в 1979 году, защищая цвета "Алавеса", а окончательно повесил бутсы на гвоздь в 1998 году. За это время кипер провел 622 матча, 410 из которых пришлись на место в воротах "Барселоны".

На тренерском мостике дольше всех задерживался Луис Арагонес (именно этот наставник привел сборную Испании к победе на Евро 2008 и начал ее эру доминирования в мировом футболе). Испанец успел потренировать 9 разных испанских команд, но больше всего имя наставника связано с мадридским "Атлетико", с которым Арагонес в 1977 году взял титул чемпиона Испании, а позже еще четырежды возвращался на мостик тренера "матрасников". Всего на счету Арагонеса 757 матчей в Примере.

Самый молодой и самый старый автор забитого гола в Ла Лиге! Со статусом первого хорошо справился Фабрисе Олинга – нынешний игрок бельгийского "Мускрона". А в 2012 году камерунец пылил за "Малагу" и свой единственный гол в составе "анчоусов" забил в ворота "Сельты" в возрасте 16 лет и 98 дней (тот мяч принес "Малаге" минимальную победу). Что касается самого опытного автора гола, то на данный момент им является центральный защитник Донато Гамма да Силва. 17 мая 2003 года, в возрасте 40 лет и 138 дней, играя за "Депортиво", испанец бразильского происхождения положил мяч в ворота "Валенсии". Клуб Донато проиграл 2:1, зато сам игрок вошел в историю.

А вот историческую номинацию "самые-самые" достойны взять целых четыре персонажа испанского футбола. Два из них – наши старые знакомые "Реал" и "Барселона", которые в сезонах 2011/12 и 2012/13 соответственно поставили исторический рекорд по количеству очков в Ла Лиге – по 100. Более ярко еще никто никогда не играл. Что интересно, на счету обеих команд по 32 победы. Но все же "сливочные" смогли выделится больше, так как параллельно установили рекорд результативности – 121 мяч в 38 встречах. "Барселона" в качестве козыря и оппозиции может кинуть Лионеля Месси, который в сезоне 2013/14 установил рекордную голевую серию – голы в 19 матчах подряд – а также рекордный показатель общего количества голов за сезон – 49. И все же королевский клуб выиграет это локальное сражение, так как именно в его составе играл Икер Касильяс – легендарный вратарь славится не только своими сейвами, а и наибольшим количеством побед в рамках Ла Лиги (334).

Напоследок, самый быстрый гол в истории турнира. Русскоязычные источники не дают точно информации, однако испанцы считают, что быстрее всех в Примере забивал Хосеба Льоренте в матче "Вальядолид" – "Эспаньол" 20 января 2008 года. Всего лишь 7,22 секунды.