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Soccer News открыл канал в Telegram: присоединяйся!

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В Серии А могут уменьшить количество клубов

В Серии А могут уменьшить количество клубов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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