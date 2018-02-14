Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Не за горами главное событие футбольного мира - уже 14 июня стартует Чемпионат Мира, принимать который доверили России.

Soccer News, как и все, кто причастен к главной игре планеты, готовится к мундиалю и открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих Чемпионат Мира.

Если ты живёшь в одном из городов, в которых будут проходить матчи турнира, разбираешься в футболе и умеешь грамотно и интересно о нём писать – мы ждём тебя в нашей команде!

Требования: грамотный русский язык, большие знания в футболе, аналитическое мышление, умение интересно и связно писать.

Обязанности: написание материалов с места событий.

Условия: конкурентоспособная заработная плата, возможность работать удалённо.

Ждём ваши резюме и примеры работ на e-mail [email protected]