Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Теги soccer newsчемпионат мира

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Не за горами главное событие футбольного мира - уже 14 июня стартует Чемпионат Мира, принимать который доверили России

Soccer News, как и все, кто причастен к главной игре планеты, готовится к мундиалю и открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих Чемпионат Мира.

Если ты живёшь в одном из городов, в которых будут проходить матчи турнира, разбираешься в футболе и умеешь грамотно и интересно о нём писать – мы ждём тебя в нашей команде!

Требования: грамотный русский язык, большие знания в футболе, аналитическое мышление, умение интересно и связно писать. 

Обязанности: написание материалов с места событий.

Условия: конкурентоспособная заработная плата, возможность работать удалённо. 

Ждём ваши резюме и примеры работ на e-mail [email protected]

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