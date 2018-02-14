Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
Не за горами главное событие футбольного мира - уже 14 июня стартует Чемпионат Мира, принимать который доверили России.
Soccer News, как и все, кто причастен к главной игре планеты, готовится к мундиалю и открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих Чемпионат Мира.
Если ты живёшь в одном из городов, в которых будут проходить матчи турнира, разбираешься в футболе и умеешь грамотно и интересно о нём писать – мы ждём тебя в нашей команде!
Требования: грамотный русский язык, большие знания в футболе, аналитическое мышление, умение интересно и связно писать.
Обязанности: написание материалов с места событий.
Условия: конкурентоспособная заработная плата, возможность работать удалённо.
Ждём ваши резюме и примеры работ на e-mail [email protected]
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Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0