"Soccer News" открывает вакансию редактора ленты новостей

"Soccer News" в поисках новобранца!

В команду портала требуется редактор ленты новостей. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто имеет опыт работы в спортивной журналистике. Главное – большие познания в футболе, понимание главной игры планеты и хорошая ориентация в информационном потоке.

Требования: грамотный русский язык, опыт работы на ленте новостей, умение быстро находить и адаптировать информацию, готовность работать в выходные и по ненормированному графику.

Обязанности: работа на ленте новостей.

Условия: конкурентоспособная заработная плата, возможность работать удалённо.

Ждём ваши резюме на e-mail [email protected]