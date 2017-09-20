"Soccer News" открывает вакансию редактора ленты новостей

Теги soccer news

"Soccer News" открывает вакансию редактора ленты новостей

"Soccer News" в поисках новобранца!

В команду портала требуется редактор ленты новостей. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто имеет опыт работы в спортивной журналистике. Главное – большие познания в футболе, понимание главной игры планеты и хорошая ориентация в информационном потоке.

Требования: грамотный русский язык, опыт работы на ленте новостей, умение быстро находить и адаптировать информацию, готовность работать в выходные и по ненормированному графику. 

Обязанности: работа на ленте новостей.

Условия: конкурентоспособная заработная плата, возможность работать удалённо. 

Ждём ваши резюме на e-mail [email protected]

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов