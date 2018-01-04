Soccerex Football Finance представил рейтинг лучших клубов мира по финансовому потенциалу

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Soccerex Football Finance представил рейтинг лучших клубов мира по финансовому потенциалуСпециалисты из Soccerex Football Finance представили рейтинг лучших клубов мира по финансовому потенциалу. Составлялся он на основании пяти параметров: трансферной стоимости игроков клуба, его основных средств и бюджета, а также потенциальных инвестиций владельца и чистого долга. Вот как выглядит первая двадцатка рейтинга: 

1. "Манчестер Сити"

2. "Арсенал"

3. ПСЖ

4. "Гуанчжоу Эвергранд"

5. "Тоттенхэм"

6. "Реал"

7. "Манчестер Юнайтед"

8. "Ювентус"

9. "Челси"

10. "Бавария"

11. "Зенит"

12. "РБ Лейпциг"

13. "Барселона"

14. "Лос-Анджелес Гэлакси"

15. "Атлетико"

16. "Ливерпуль"

17. "Боруссия" (Дортмунд)

18. "Лион"

19. "Монако"

20. "Лестер".

Напомним, Гвардиола запросил у руководства "Манчестер Сити" 65 миллионов евро на зимние трансферы. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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