Soccerex Football Finance представил рейтинг лучших клубов мира по финансовому потенциалу

Специалисты из Soccerex Football Finance представили рейтинг лучших клубов мира по финансовому потенциалу. Составлялся он на основании пяти параметров: трансферной стоимости игроков клуба, его основных средств и бюджета, а также потенциальных инвестиций владельца и чистого долга. Вот как выглядит первая двадцатка рейтинга:

1. "Манчестер Сити"

2. "Арсенал"

3. ПСЖ

4. "Гуанчжоу Эвергранд"

5. "Тоттенхэм"

6. "Реал"

7. "Манчестер Юнайтед"

8. "Ювентус"

9. "Челси"

10. "Бавария"

11. "Зенит"

12. "РБ Лейпциг"

13. "Барселона"

14. "Лос-Анджелес Гэлакси"

15. "Атлетико"

16. "Ливерпуль"

17. "Боруссия" (Дортмунд)

18. "Лион"

19. "Монако"

20. "Лестер".