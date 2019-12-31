Soccernews поздравляет с наступающим Новым 2020 годом!
Вот и подошёл к концу 2019-й футбольный год, который навсегда останется в памяти любителей игры миллионов.
Этот год запомнился нам фантастическим по накалу плей-офф Лиги Чемпионов, первой за четыре года победой "Зенита" в РПЛ, завораживающей интригой в чемпионской гонке АПЛ, триумфами сборных Бразилии, Португалии, Алжира и Катара, рекордным шестым "Золотым мячом" Лионеля Месси и многим другим!
Наступает 2020-й год, центральным событием которого, безусловно, станет Чемпионат Европы. Также вполне вероятным выглядит окончание гегемонии "Ювентуса" в Серии А и "Баварии" в Бундеслиге. Ну и, конечно же, "Ливерпуль" имеет отличный шанс впервые в истории выиграть АПЛ, тем самым прервав 30-летний период без золотых медалей английского чемпионата.
Нет никаких сомнений - 2020-й год будет не менее интересным и событийным, чем уходящий 2019-й.
Редакция Soccernews поздравляет всех пользователей с наступающим Новым годом! Пусть ваши мечты сбываются, а любимые команды никогда не дают поводов для грусти.
С праздником, дорогие друзья! Ура! Ура! Ура!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13