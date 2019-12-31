Soccernews поздравляет с наступающим Новым 2020 годом!

Вот и подошёл к концу 2019-й футбольный год, который навсегда останется в памяти любителей игры миллионов.

Этот год запомнился нам фантастическим по накалу плей-офф Лиги Чемпионов, первой за четыре года победой "Зенита" в РПЛ, завораживающей интригой в чемпионской гонке АПЛ, триумфами сборных Бразилии, Португалии, Алжира и Катара, рекордным шестым "Золотым мячом" Лионеля Месси и многим другим!

Наступает 2020-й год, центральным событием которого, безусловно, станет Чемпионат Европы. Также вполне вероятным выглядит окончание гегемонии "Ювентуса" в Серии А и "Баварии" в Бундеслиге. Ну и, конечно же, "Ливерпуль" имеет отличный шанс впервые в истории выиграть АПЛ, тем самым прервав 30-летний период без золотых медалей английского чемпионата.

Нет никаких сомнений - 2020-й год будет не менее интересным и событийным, чем уходящий 2019-й.

Редакция Soccernews поздравляет всех пользователей с наступающим Новым годом! Пусть ваши мечты сбываются, а любимые команды никогда не дают поводов для грусти.

С праздником, дорогие друзья! Ура! Ура! Ура!