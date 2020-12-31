Soccernews.ru поздравляет вас с Новым Годом!

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Soccernews.ru поздравляет вас с Новым Годом!Дорогие читатели! Друзья! Команда Soccernews.ru поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Пусть 2021-й принесет нам всем гораздо больше радости, чем уходящий 2020-й!

Нас с вами ждет очень много спортивных событий в наступающем году. Уже завтра продолжится Английская Премьер Лига, а в субботу, 2 января, заканчивается перерыв в Германии.

В феврале пройдет Клубный Чемпионат Мира и Нойер очень рассчитывает забрать с Баварией очередной трофей). 
Зима продолжится матчами 1/8 Лиги Чемпионов и 1\16 Лиги Европы. После зимнего перерыва выходит РПЛ.

И все эти события нас ждут в самом начале года! Что уж говорить про долгожданный ЕВРО-2020!

Проще говоря, наступающий год будет полон событий! Хотим пожелать вам не упускать ничего важного и всегда быть в курсе футбольных новостей! Мы вам в этом обязательно поможем!

Счастья в Новом Году, здоровья вам и вашим близким! Пусть любимые команды приносят радость и хорошие новости!

Спасибо, что вы с нами!
С Уважением, команда Soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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