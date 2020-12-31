Soccernews.ru поздравляет вас с Новым Годом!

Дорогие читатели! Друзья! Команда Soccernews.ru поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Пусть 2021-й принесет нам всем гораздо больше радости, чем уходящий 2020-й!



Нас с вами ждет очень много спортивных событий в наступающем году. Уже завтра продолжится Английская Премьер Лига, а в субботу, 2 января, заканчивается перерыв в Германии.



В феврале пройдет Клубный Чемпионат Мира и Нойер очень рассчитывает забрать с Баварией очередной трофей).

Зима продолжится матчами 1/8 Лиги Чемпионов и 1\16 Лиги Европы. После зимнего перерыва выходит РПЛ.



И все эти события нас ждут в самом начале года! Что уж говорить про долгожданный ЕВРО-2020!



Проще говоря, наступающий год будет полон событий! Хотим пожелать вам не упускать ничего важного и всегда быть в курсе футбольных новостей! Мы вам в этом обязательно поможем!



Счастья в Новом Году, здоровья вам и вашим близким! Пусть любимые команды приносят радость и хорошие новости!



Спасибо, что вы с нами!

С Уважением, команда Soccernews.ru