Soccernews за "Чистый ЧМ": поддерживаем инициативу Юрия Дудя

Теги чемпионат мираsoccer news

Soccernews за "Чистый ЧМ": поддерживаем инициативу Юрия Дудя

Soccernews.ru поддерживает инициативу главного редактора Sports.ru Юрия Дудя, запустившего флешмоб "Чистый ЧМ".

Призываем всех, кто попадёт в Сочи на матч Хорватия - Россия захватить с собой пакеты для мусора и убрать после матча, как это делали фанаты сборных Японии и Сенегала.

Не пропустите! Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна | soccernews.ru

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