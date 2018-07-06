Soccernews за "Чистый ЧМ": поддерживаем инициативу Юрия Дудя

Soccernews.ru поддерживает инициативу главного редактора Sports.ru Юрия Дудя, запустившего флешмоб "Чистый ЧМ".

Призываем всех, кто попадёт в Сочи на матч Хорватия - Россия захватить с собой пакеты для мусора и убрать после матча, как это делали фанаты сборных Японии и Сенегала.

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