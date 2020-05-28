"Сочи" аннулировал контракт с Адилем Рами

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"Сочи" аннулировал контракт с Адилем Рами

"Сочи" досрочно прекратил сотрудничество со звёздным защитником Адилем Рами, сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне адвокат футболиста Жюль Планк посетовал, что южане не платят деньги его клиенту, в связи с чем француз задумался об уходе из клуба.

Впрочем, выяснилось, что "Сочи" ещё 26 мая аннулировал контракт чемпиона мира 2018 года, поскольку тот при переходе скрыл серьёзную травму.

"При медосмотре в "Сочи" Рами пытался скрыть серьёзную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав её за другую, не такую тяжёлую - тендинит. Тем не менее, медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям. Но это не помогло - игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова Планка о поиске нового клуба - попытка обмануть новых работодателей", - утверждает источник "СЭ".

Также в "Сочи" заявили, что Рами в полном объёме получал зарплату, а бонусы ему не начислялись в виду отсутствия сыгранных матчей.

34-летний центрбек перешёл в российский клуб в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

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