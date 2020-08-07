"Сочи" арендовал игрока "Оренбурга"

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"Сочи" арендовал игрока "Оренбурга"

Защитник "Оренбурга" Сергей Терехов стал игроком "Сочи", сообщает официальный твиттер клуба.

Южане взяли в аренду левого фулбека до конца грядущего сезона. Есть ли в соглашении право выкупа, не уточняется.

Терехов выступает за "Оренбург" с января 2018 года, сыграл 74 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Джанаев: "Те, кто не получали игровой практики в "Зените", играют в "Сочи". Но это не значит, что мы - фарм-клуб". | http://soccernews.ru
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