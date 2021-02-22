"Сочи" арендовал защитника "Зенита"
Защитник "Зенита" Данила Прохин перешел в "Сочи", сообщается на официальном сайте петербурского клуба.
Сочинский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. В последнее время Прохин находился в "Сочи" на просмотре.
19-летний Прохин является воспитанником "Зенита". Всего он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Сыграл семь матчей за юношескую сборную России U19 и забил два гола. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2024 года.
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