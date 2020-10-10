"Сочи" близок к покупке хорватского нападающего

Форвард румынского "Ботошани" Марко Дуганджич перейдет в "Сочи".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 26-летний хорват уже попрощался с партнерами по команде. Ожидается, что он уже завтра прибудет в расположение "Сочи".

Отметим, что по данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

В составе "Ботошани" Дуганджич провел 20 игр, забил 11 голов и отдал два ассиста.

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