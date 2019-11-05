"Сочи" близок к увольнению главного тренера

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"Сочи" близок к увольнению главного тренера

На тренерском мостике "Сочи" в ближайшее время могут произойти изменения, сообщают российские СМИ.

В случае поражения от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ действующий наставник "горожан" Александр Точилин с высокой долей вероятности будет уволен.

Напомним, что южане по итогам первого круга чемпионата занимают последнее место в турнирной таблице.

"Сочи" примет ЦСКА 10 ноября. Начало игры - в 16:30 по московскому времени.

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