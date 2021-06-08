"Сочи" договорился о переходе хорватского защитника

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"Сочи" договорился о переходе хорватского защитника

Фото: инстаграм Матео Барача/Автор неизвестен

Хорватский защитник венского "Рапида" Матео Барач перейдет в "Сочи", сообщает Germanijak.hr.

По сведениям источника, Барач договорился с российским клубом о трехлетнем контракте. Хорват достанется "Сочи" бесплатно, так как у него завершился контракт с "Рапидом".

26-летний Барач в минувшем сезоне провел 36 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. За сборную Хорватии сыграл 1 матч.

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