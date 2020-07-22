"Сочи" договорился о переходе нападающего "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Руденко перейдет в "Сочи", сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По сведениям источника, сочинский клуб договорился о переходе футболиста на правах аренды.

21-летний Руденко является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он выступал за "Спартак-2", а зимой перешел в "Торпедо" на правах аренды. В сумме он провел за два клуба 26 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

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