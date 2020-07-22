"Сочи" договорился о переходе нападающего "Спартака"

Теги спартак москвафк сочитрансферыалександр руденко

"Сочи" договорился о переходе нападающего "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Руденко перейдет в "Сочи", сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По сведениям источника, сочинский клуб договорился о переходе футболиста на правах аренды.

21-летний Руденко является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он выступал за "Спартак-2", а зимой перешел в "Торпедо" на правах аренды. В сумме он провел за два клуба 26 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Александр Кокорин может перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак"

Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов