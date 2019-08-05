"Сочи" договорился о переходе очередного игрока "Зенита"

"Сочи" согласовал трансфер полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, сообщают российские СМИ.

Детали вероятной сделки пока неизвестны. В ближайшее время дебютант РПЛ объявит о переходе 34-летнего эквадорца.

Нобоа выступает за "сине-бело-голубых" с 2017 года, сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Сдавался в аренду "Рубину".

Ранее из "Зенита" в "Сочи" перебрались пять игроков - Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой и Дмитрий Полоз.

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