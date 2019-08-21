"Сочи" договорился о переходе восьмого игрока "Зенита"

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"Сочи" договорился о переходе восьмого игрока "Зенита"

"Сочи" продолжает усиливать состав игроками питерского "Зенита", сообщают российские СМИ.

Очередным новичком дебютанта РПЛ стал капитан молодёжной команды "сине-бело-голубых" Никита Колдунов.

Детали трансфера 19-летнего футболиста пока неизвестны. Его рыночная стоимость - 125 тысяч евро.

Напомним, что ранее к "Сочи" присоединились 7 игроков "Зенита" - Ибрагим ЦаллаговЭльмир НабиуллинИван НовосельцевАндрей МостовойКристиан НобоаДмитрий Полоз и Антон Заболотный.

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