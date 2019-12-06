"Сочи" договорился с главным тренером "Оренбурга"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, скорее всего, возглавит "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сочинский клуб достиг договоренности с наставником. Ожидается, что Федотов будет представлен в качестве нового главного тренера "Сочи" в период зимней паузы в Российской Премьер-Лиги.

После 18 туров "Оренбург" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 14 очков.

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