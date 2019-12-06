"Сочи" договорился с главным тренером "Оренбурга"

Теги оренбургфк сочивладимир федотов

"Сочи" договорился с главным тренером "Оренбурга"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, скорее всего, возглавит "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сочинский клуб достиг договоренности с наставником. Ожидается, что Федотов будет представлен в качестве нового главного тренера "Сочи" в период зимней паузы в Российской Премьер-Лиги.

После 18 туров "Оренбург" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 14 очков.

Не пропустите: Каррера возглавит АЕК. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов