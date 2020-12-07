"Сочи" дома одолел "Ахмат"
В рамках 17 тура российской Премьер-лиги "Сочи" принимал "Ахмат".
Матч завершился победой хозяев 2:0
Благодаря такому результату, подопечные Фоменко смогли обогнать своего соперника и подняться на 7 место в турнирной таблице. В активе сочинцев теперь 27 очков.
Команда из Грозного расположилась строкой ниже с 25 набранными очками.
"Сочи" – "Ахмат" 2:0 (2:0)
Голы: Дуганджич, 31 - 1:0, Юсупов, 45+3 - 2:0
"Сочи": Джанаев, Маргасов, Мевля, Новосельцев, Цаллагов, Жоаозиньо, Юсупов, Руденко (Пруцев, 75), Нобоа (Заика, 85), Маммана, Дуганджич (Варданян, 85).
"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Ненахов (Быстров, 46), Нижич, Семенов, Тимофеев (Иванов, 81), Бериша (Альсултанов, 71), Исмаэл (Адуев, 70), Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе, Харин.
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