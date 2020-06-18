"Сочи" этим летом может пополнить два бразильца

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"Сочи" этим летом может пополнить два бразильца

Если "Сочи" продолжит выступать в РПЛ, то летом в команду придут хавбек Матеус Анжус и форвард Мурило Оливейра Фрейтас. Об этом сообщает Sport24.

21-летний Анжус играет в "Ботафого" в аренде, его права принадлежат "Атлетико Паранаэнсе". В текущем розыгрыше он провел 29 матчей, забив 2 гола и сделав 4 ассиста. 

24-летний вингер Мурило выступает в клубе "Пасуш де Феррейра". В его активе 4 гола и 2 ассиста в 22 матчах.

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