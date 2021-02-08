"Сочи" готов помочь "Тамбову" арендой футболистов
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о готовности "барсов" оказать помощь "Тамбову".
Напомним, что клубы РПЛ договорились помочь аутсайдеру лиги, который оказался на грани банкротства, отправив туда в аренду своих футболистов.
"Сочи" готов помочь "Тамбову", отдав игроков в аренду, но для начала "Тамбову" надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится", - сказал Ротенберг.
Ранее сообщалось, что "Тамбову" могут помочь "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Ростов" и "Рубин".
Не пропустите: "Динамо" и "Ростов" определили игроков, которые могут уйти в аренду в "Тамбов". | http://soccernews.ru
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