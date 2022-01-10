"Сочи" готов продать одного из лучших бомбардиров РПЛ Кассьерру: названа цена

Фото: инстаграм Матео Кассьерры/Автор неизвестен

"Сочи" в зимнее трансферное окно готов расстаться с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой, сообщает Sport24.

По сведениям источника, сочинский клуб хочет получить за футболиста не менее 10 миллионов евро. В настоящее время колумбиец занимает третье место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив восемь голов в 11 матчах.

24-летний Кассьерра перешел в "Сочи" летом 2021 года из турецкого "Бешикташа". Сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро. Его контракт с российским клубом действует до лета 2023 года.

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