"Сочи" готовит новый контракт для Нобоа

"Сочи" хочет заключить новое соглашение с полузащитником Кристианом Нобоа, утверждает "Евроставка".

По информации источника, клуб собирается предложить футболисту контракт до лета 2022 года. Действующий договор между сторонами истекает в июне.

Однако эквадорец пока не уверен, что готов оставаться в России ещё на один сезон.

В нынешней кампании 35-летний Нобоа сыграл за "Сочи" 17 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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