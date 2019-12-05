"Сочи" готовится к матчу с "Рубином" в штатном режиме

"Сочи" в штатном режиме готовится к матчу 19-го тура РПЛ с "Рубином". Болеющих ангиной осталось 2-3 человека. Остальные уже тренируются.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в "Сочи" 10 футболистов заболели ангиной. Из-за этого пришлось перенести матч 18-го тура РПЛ с "Оренбургом".

Матч "Сочи" - "Рубин" состоится в воскресенье, 8 декабря, на стадионе "Фишт".

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