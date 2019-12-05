"Сочи" готовится к матчу с "Рубином" в штатном режиме

Теги фк сочирубин

"Сочи" готовится к матчу с "Рубином" в штатном режиме

"Сочи" в штатном режиме готовится к матчу 19-го тура РПЛ с "Рубином". Болеющих ангиной осталось 2-3 человека. Остальные уже тренируются.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в "Сочи" 10 футболистов заболели ангиной. Из-за этого пришлось перенести матч 18-го тура РПЛ с "Оренбургом".

Матч "Сочи" - "Рубин" состоится в воскресенье, 8 декабря, на стадионе "Фишт".

Не пропустите: РПЛ не будет переносить матч "Сочи" - "Рубин"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов