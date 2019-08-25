"Сочи" хочет купить у "Зенита" Мевлю

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"Сочи" хочет купить у "Зенита" Мевлю

"Сочи" планирует купить этим летом защитника "Зенита" Миху Мевлю. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне 29-летний футболист еще не выходил на поле в составе "Зенита". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

"Сочи" готов заплатить за трансфер игрока 4 миллиона евро. Футболист пока не дал согласия на переход.

Мевля перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ростова", однако прошлый сезон футболист провел в аренде желто-синих.

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