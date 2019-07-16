"Сочи" хочет подписать Гацкана
"Сочи" попытается переманить к себе хавбека "Ростова" Александра Гацкана.
Сообщается, что клуб уже контактировал с 35-летним футболистом и предложил ему однолетний контракт. Отметим, что контракт Гацкана с "Ростовом" действует до следующего лета.
Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года. В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча в 29 матчах.
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