"Сочи" хочет подписать Кокорина

"Сочи" хочет вернуть нападающего "Спартака" Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники, клубы уже ведут переговоры.

"Сочи" надеются вернуть игрока и начали обсуждение о полноценном выкупе игрока", – сказал источник.

Напомним, россиянин был арендован "Сочи" у "Зенита" во второй половине сезона 2019/2020. Летом 2020 года нападающий получил статус свободного агента и подписал контракт со "Спартаком".