"Сочи" хочет подписать Кокорина
"Сочи" хочет вернуть нападающего "Спартака" Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники, клубы уже ведут переговоры.
"Сочи" надеются вернуть игрока и начали обсуждение о полноценном выкупе игрока", – сказал источник.
Напомним, россиянин был арендован "Сочи" у "Зенита" во второй половине сезона 2019/2020. Летом 2020 года нападающий получил статус свободного агента и подписал контракт со "Спартаком".
В нынешнем сезоне РПЛ Кокорин вышел на поле в 8 матчах, забил два гола и отдал результативную передачу.
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