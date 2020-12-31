"Сочи" хочет подписать Кокорина

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"Сочи" хочет подписать Кокорина"Сочи" хочет вернуть нападающего "Спартака" Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники, клубы уже ведут переговоры.

"Сочи" надеются вернуть игрока и начали обсуждение о полноценном выкупе игрока", – сказал источник.

Напомним, россиянин был арендован "Сочи" у "Зенита" во второй половине сезона 2019/2020. Летом 2020 года нападающий получил статус  свободного агента и подписал контракт со "Спартаком".

В нынешнем сезоне РПЛ Кокорин вышел на поле в 8 матчах, забил два гола и отдал результативную передачу.

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