"Сочи" хочет продлить контракт с основным защитником

"Сочи" заинтересован в продолжении сотрудничества с центральным защитником Михой Мевлей.

Контракт словенского легионера с российским клубом истекает ближайшим летом.

"Мы встречались с руководством "Сочи" на сборе в Турции, они высказали своё желание продлить контракт с Михой. Сейчас должны прийти к какому-то согласию или несогласию по этому вопросу. Ждём от них какого-то более конкретного предложения, они сказали, что выйдут на нас с ним чуть позже. Так что пока неизвестно, что там будет по сроку контракта. В любом случае, в клубе заинтересованы продлить соглашение. Поступают предложения из-за рубежа, но сейчас мы ждем предложения из "Сочи", потому что Миха хочет остаться в чемпионате России", - сказал агент.

В текущем сезоне 30-летний Мевля принял участие во всех 19 матчах "Сочи" в РПЛ и забил 3 гола.

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