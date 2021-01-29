"Сочи" хочет продлить контракт с основным защитником
"Сочи" заинтересован в продолжении сотрудничества с центральным защитником Михой Мевлей.
Контракт словенского легионера с российским клубом истекает ближайшим летом.
"Мы встречались с руководством "Сочи" на сборе в Турции, они высказали своё желание продлить контракт с Михой. Сейчас должны прийти к какому-то согласию или несогласию по этому вопросу. Ждём от них какого-то более конкретного предложения, они сказали, что выйдут на нас с ним чуть позже. Так что пока неизвестно, что там будет по сроку контракта. В любом случае, в клубе заинтересованы продлить соглашение. Поступают предложения из-за рубежа, но сейчас мы ждем предложения из "Сочи", потому что Миха хочет остаться в чемпионате России", - сказал агент.
В текущем сезоне 30-летний Мевля принял участие во всех 19 матчах "Сочи" в РПЛ и забил 3 гола.
Не пропустите: Арбитр назначил в ворота "Сочи" странный пенальти, а затем заставил его перебить (видео). | http://soccernews.ru
главное
-
Сёмин в 2006 году забраковал Диего Косту на сборе "Динамо"
-
Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
-
Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS
-
Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS
-
Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"
Лента новостей
-
Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
-
Сёмин в 2006 году забраковал Диего Косту на сборе "Динамо"
-
Луческу порассуждал о провале клубов РПЛ в еврокубках
-
"Аталанта" определилась с размером предложения по трансферу Коваленко из "Шахтёра"
-
Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
-
Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS
-
"Сочи" хочет продлить контракт с основным защитником
-
Клопп побеждал Моуринью в АПЛ столько же, сколько Фергюсон, Венгер и Гвардиола в сумме
-
Ещенко рассказал о прозвищах в "Спартаке"
-
Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS
-
Клопп озвучил диагноз травмированного Матипа
-
Агент Данило опроверг прохождение медосмотра для ЦСКА
-
Милнер стал пятым игроком с 550 матчами в АПЛ
-
Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"
-
Названа символическая сборная десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
-
Моуринью установил личный антирекорд в противостоянии с "Ливерпулем"
-
Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ
-
Хавбек "Барселоны" вернулся в строй после 2-месячного перерыва
-
Тосун сделал выбор между ЦСКА и "Бешикташем"
-
Моуринью оценил степень серьёзности травмы Кейна