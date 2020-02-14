"Сочи" и "Ахмат" сыграли вничью, на товарищеском матче присутствовал Кокорин

В турецком Белеке состоялся товарищеский матч между аутсайдерами российской Премьер-лиги.

"Сочи" быстро забил два гола в ворота "Ахмата", однако во втором тайме грозненцы сумели отыграться.

На игре присутствовал потенциальный новичок сочинцев Александр Кокорин - он смотрел футбол в компании Дениса Глушакова.

"Ахмат" - "Сочи" - 2:2

Голы: Полоз, 10 (пенальти) - 0:1, Мостовой, 11 - 0:2, Бериша, 72 - 1:2, Ильин, 78 - 2:2.

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