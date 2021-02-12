"Сочи" и "Анжи" пригласили Мхитаряна

Два российских клуба позвали в свои ряды полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна.

В комментариях к посту в твиттер-аккаунте Евро-2020 в Санкт-Петербурге "Сочи" и "Анжи" написали приглашение для звёздного армянина.

"Брат, мы ждём тебя", - написала пресс-служба "Сочи" на армянском языке.

եղբայր, մենք սպասում ենք ձեզ. — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 10, 2021

"Мы всё ещё готовы дать Генриху шанс одуматься и переехать ближе к морю", - гласит публикация "Анжи".

Мы все ещё готовы дать Генриху шанс одуматься и переехать ближе к морю ⛰ — ФК «Анжи» (@fc_anji) February 10, 2021

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